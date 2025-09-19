Кямран Алиев дал поручения по совершенствованию работы прокуратуры Нахчывана

Кямран Алиев провел оперативное совещание в Прокуратуре Нахчыванской АР, обсудив достигнутые успехи и выявленные недостатки.

Об этом Report сообщили в генеральной прокуратуре.

Совещание состоялось 18 сентября с участием сотрудников прокуратуры Автономной Республики, Нахчыванской военной, городской и районных прокуратур. Генеральный прокурор Кямран Алиев подчеркнул, что объявление 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" является ярким примером национального единства и независимости.

В ходе совещания были рассмотрены динамика преступности в Нахчыванской АР, вопросы защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве, а также достигнутые успехи и выявленные недостатки.

Подводя итоги, Кямран Алиев выразил уверенность, что прокуратура Нахчывана продолжит эффективно выполнять возложенные задачи во взаимодействии с другими структурами, и дал поручения по совершенствованию работы.

В преддверии 107-й годовщины создания органов прокуратуры генеральный прокурор наградил отличившихся сотрудников прокуратуры Нахчыванской АР и Нахчыванской военной прокуратуры.

В завершение визита была сделана памятная фотография.