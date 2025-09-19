Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Кямран Алиев дал поручения по совершенствованию работы прокуратуры Нахчывана

    • 19 сентября, 2025
    • 11:41
    Кямран Алиев дал поручения по совершенствованию работы прокуратуры Нахчывана

    Кямран Алиев провел оперативное совещание в Прокуратуре Нахчыванской АР, обсудив достигнутые успехи и выявленные недостатки.

    Об этом Report сообщили в генеральной прокуратуре.

    Совещание состоялось 18 сентября с участием сотрудников прокуратуры Автономной Республики, Нахчыванской военной, городской и районных прокуратур. Генеральный прокурор Кямран Алиев подчеркнул, что объявление 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" является ярким примером национального единства и независимости.

    В ходе совещания были рассмотрены динамика преступности в Нахчыванской АР, вопросы защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве, а также достигнутые успехи и выявленные недостатки.

    Подводя итоги, Кямран Алиев выразил уверенность, что прокуратура Нахчывана продолжит эффективно выполнять возложенные задачи во взаимодействии с другими структурами, и дал поручения по совершенствованию работы.

    В преддверии 107-й годовщины создания органов прокуратуры генеральный прокурор наградил отличившихся сотрудников прокуратуры Нахчыванской АР и Нахчыванской военной прокуратуры.

    В завершение визита была сделана памятная фотография.

