Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействия

    Другие
    • 04 декабря, 2025
    • 18:44
    Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействия

    ЕС приветствует активную и конструктивную роль Казахстана в укреплении региональной стабильности, включая поддержку процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в ходе визита в Астану.

    "Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией", - заявил он.

    Он также выразил признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и основанного на верховенстве закона.

    Южный Кавказ Армения Азербайджан Евросоюз Казахстан Антониу Кошта Касым-Жомарт Токаев
    Koşta: Cənubi Qafqazda sülh regoinlararası əməkdaşlıq üçün vacibdir
    Elvis

    Последние новости

    19:23

    ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана

    Другие страны
    19:16
    Фото

    В Шамкире 11 пострадавших в ДТП выписаны домой - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    19:08
    Фото

    Посольство Азербайджана организовало встречу с соотечественниками в Чехии

    Внешняя политика
    19:08

    В суде над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов, свидетели дали показания

    Происшествия
    19:08
    Видео

    Издательский дом NARGIS открыл новую выставку "Winter in Azerbaijan"

    Бизнес
    19:02

    Узбекистан и Азербайджан создали операционную компанию для проекта "Устюрт"

    Энергетика
    18:50
    Фото
    Видео

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

    Армия
    18:44

    Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействия

    Другие
    18:43
    Фото

    Британский министр: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в оборонной промышленности

    Армия
    Лента новостей