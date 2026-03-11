Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Кошта: ЕС и Азербайджан обсуждают углубление сотрудничества в сфере безопасности

    Другие
    • 11 марта, 2026
    • 17:14
    Кошта: ЕС и Азербайджан обсуждают углубление сотрудничества в сфере безопасности

    Евросоюз и Азербайджан обсуждают возможности углубления сотрудничества в области безопасности.

    Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    "Азербайджан является ключевым партнером Европейского союза", - сказал Кошта.

    По его словам, за последний год стороны активизировали двусторонние отношения. "Сегодняшняя встреча является свидетельством нашей общей приверженности дальнейшему сотрудничеству, особенно в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. В настоящее время мы работаем над новой рамочной программой (стратегического партнерства - ред.) для более тесного сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном", - отметил он.

    Кошта добавил, что стороны также ищут пути углубления сотрудничества в области обороны и энергетической безопасности: "Энергетическая безопасность является краеугольным камнем нашего двустороннего сотрудничества, как отметил президент Алиев. Четыре года назад, Европейский совет принял решение диверсифицировать источники поставок газа, нефти и угля. Азербайджан сыграл ключевую роль в этом процессе, благодаря Южному газовому коридору (ЮГК)".

    Антониу Кошта Ильхам Алиев отношения между ЕС и Азербайджаном
    Koşta: Aİ və Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edir
    António Costa: EU, Azerbaijan exploring ways to deepen cooperation in defense security
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Внешняя политика
    17:55

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

    Энергетика
    17:51

    Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%

    Энергетика
    17:45

    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    Армия
    17:38

    В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/с

    Энергетика
    17:35

    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Энергетика
    17:28

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:23

    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Другие страны
    17:21

    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Внешняя политика
    Лента новостей