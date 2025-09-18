Комиссар ЕС: Провела продуктивный обмен мнениями с президентом Ильхамом Алиевым
- 18 сентября, 2025
- 14:48
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которая в настоящее время находится с визитом в Азербайджане, назвала встречу с президентом Ильхамом Алиевым открытой и продуктивной.
Как сообщает Report, об этом Кос написала на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня в Баку состоялся продуктивный и открытый обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи мы обсудили отношения Азербайджана и ЕС, уделив особое внимание связности. Кроме того я также поздравила президента Алиева с парафированием мирного соглашения (с Арменией - ред.) в Вашингтоне. Европейский союз поддерживает прочный мир в регионе и готов к взаимодействию", - отметила Кос.
