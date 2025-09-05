Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    КНБ Казахстана изъял в Алматы крупнейшую в истории страны партию кокаина

    Другие
    • 05 сентября, 2025
    • 14:54
    КНБ Казахстана изъял в Алматы крупнейшую в истории страны партию кокаина

    Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел многоходовую операцию по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу ведомства, в Алматы (крупнейший мегаполис на юге Казахстана) изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина весом 13 тонн 183 килограмма.

    "Маршрут груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны. По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина", - говорится в сообщении КНБ РК.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

