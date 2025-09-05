КНБ Казахстана изъял в Алматы крупнейшую в истории страны партию кокаина
Другие
- 05 сентября, 2025
- 14:54
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел многоходовую операцию по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу ведомства, в Алматы (крупнейший мегаполис на юге Казахстана) изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина весом 13 тонн 183 килограмма.
"Маршрут груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны. По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина", - говорится в сообщении КНБ РК.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.
Последние новости
15:40
Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в ВенеВ регионе
15:30
Эксперт: Заявление России о "компенсации" за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнениемВнешняя политика
15:27
Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млнЭто интересно
15:25
Кошта: Делегация ЕС направляется в Вашингтон для координации санкций против РоссииДругие страны
15:24
СМИ: Франция на грани нового политического кризисаДругие страны
15:24
Беларусь вручила ноту протеста ПольшеДругие страны
15:14
Подсудимый: Я присоединился к созданной Варданяном вооруженной группировкеПроисшествия
15:10
СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогамиДругие страны
15:04