    КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в Жанаозене

    • 27 сентября, 2025
    • 17:40
    КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в Жанаозене

    АО НК "КазМунайГаз" и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. завершили строительство и ввели в эксплуатацию cолнечную электростанцию (СЭС) мощностью 50 МВт в городе Жанаозен Мангистауской области.

    Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    "Запуск объекта стал первым этапом реализации проекта гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт, которая объединяет солнечную, ветровую и газовую электростанции", - говорится в сообщении.

    На площади около 80 гектаров установлено более 80 000 солнечных панелей.

    В 2026 году КМГ и Eni планируют завершить строительство еще двух объектов: ветровой (77 МВт) и газовой электростанций (120 МВт). После этого проект заработает на полную мощность как единый гибридный энергокомплекс, обеспечивающий баланс между ВИЭ и традиционной генерацией.

