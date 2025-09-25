Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

Казахстан и Иран обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минтранспорта Казахстана, об этом говорилось в ходе встречи вице-министра транспорта Талгата Ластаева с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром.

"Иранская сторона выразила заинтересованность в участии в реализации автодорожных проектов на территории Казахстана, что позволит расширить транспортную инфраструктуру и повысить объем транзитных перевозок", - говорится в сообщении.

Также обсуждались перспективы углубления сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этот коридор рассматривается как ключевой для укрепления позиций Казахстана и Ирана в Евразии.

Кроме этого, стороны рассмотрели вопрос расширения сотрудничества между портами Астара и Актау, отметив значительный потенциал к увеличению объемов морских перевозок.