Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ

    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Другие
    • 25 сентября, 2025
    • 11:02
    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Казахстан и Иран обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минтранспорта Казахстана, об этом говорилось в ходе встречи вице-министра транспорта Талгата Ластаева с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром.

    "Иранская сторона выразила заинтересованность в участии в реализации автодорожных проектов на территории Казахстана, что позволит расширить транспортную инфраструктуру и повысить объем транзитных перевозок", - говорится в сообщении.

    Также обсуждались перспективы углубления сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этот коридор рассматривается как ключевой для укрепления позиций Казахстана и Ирана в Евразии.

    Кроме этого, стороны рассмотрели вопрос расширения сотрудничества между портами Астара и Актау, отметив значительный потенциал к увеличению объемов морских перевозок.

    Казахстан инфраструктура Иран Астара

    Последние новости

    11:16

    Посла Великобритании вызвали в МИД Грузии

    В регионе
    11:12

    Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

    Инфраструктура
    11:08

    Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США

    Финансы
    11:05

    Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

    Инфраструктура
    11:03

    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Энергетика
    11:02

    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Другие
    10:59

    Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

    Энергетика
    10:57

    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    В регионе
    10:47

    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    Инфраструктура
    Лента новостей