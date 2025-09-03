Казахстан и Армения упрощают взаимные поездки для своих граждан

Армения и Казахстан упрощают условия въезда и пребывания своих граждан.

Как передает казахстанское бюро Report, Мажилис Казахстана ратифицировал в среду два межправительственных соглашения, которые переданы в Сенат.

Первый документ касается поездок и порядка пребывания граждан на территории другой страны, второй - сроков пребывания.

По словам министр внутренних дел Казахстана Ержана Саденова, граждане Армении смогут въезжать в Казахстан с удостоверением личности, а казахстанцы получат аналогичное право для поездок в Армению.

"Казахстанцы по нашему удостоверению личности свободно въезжают также в Россию и Кыргызстан. Эта мера упрощает порядок въезда и пребывания, а также уменьшает затраты на оформление паспортов", - сообщил министр.

По его словам, согласно статданным, в Казахстане с видом на жительство проживают 1714 граждан Армении. "Порядок пребывания граждан двух государств на территории другой страны требует правового упорядочения", - отметил министр.

Второе соглашение устанавливает 90-дневный срок пребывания граждан без постановки на временный учет на паритетной основе. По истечении установленного срока граждане обязаны получить разрешение на временное проживание.

Армянской стороной соглашение ратифицировано 15 ноября прошлого года.