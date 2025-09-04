Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    • 04 сентября, 2025
• 23:30

    • 04 сентября, 2025
    • 23:30
    Кая Каллас осудила удары по Датскому совету по делам беженцев в Украине

    Гибель сотрудников гуманитарной организации "Датский совет по делам беженцев" в результате ракетных ударов ВС РФ под украинским Черниговом подчеркивает жестокость войны России против Украины.

    Как передает Report, об этом глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети Х.

    "Нападения на гуманитарные миссии являются серьезным нарушением международного права. ЕС продолжит поддерживать Украину и привлечет к ответственности виновных", - подчеркнула она.

    Отметим, что сегодня в результате российского удара по Черниговской области Украины погибли по меньшей мере два человека, пятеро получили ранения. На момент удара сотрудники гуманитарной организации занимались разминированием.

