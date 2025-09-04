Кая Каллас осудила удары по "Датскому совету по делам беженцев" в Украине

Гибель сотрудников гуманитарной организации "Датский совет по делам беженцев" в результате ракетных ударов ВС РФ под украинским Черниговом подчеркивает жестокость войны России против Украины.

Как передает Report, об этом глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Нападения на гуманитарные миссии являются серьезным нарушением международного права. ЕС продолжит поддерживать Украину и привлечет к ответственности виновных", - подчеркнула она.

Отметим, что сегодня в результате российского удара по Черниговской области Украины погибли по меньшей мере два человека, пятеро получили ранения. На момент удара сотрудники гуманитарной организации занимались разминированием.