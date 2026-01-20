Каллас: Суверенитет Гренландии не является предметом торга

Гренландия действительно имеет стратегическое значение, располагаясь на стыке ключевых маршрутов подводных коммуникаций, и владеет запасами критически важных сырьевых ресурсов. Но эти факторы не дают никому права распоряжаться островом.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, открывая в Европарламенте дебаты под названием "Территориальная целостность и суверенитет Гренландии и Королевства Дания: необходимость единого ответа ЕС на попытки шантажа со стороны США".

Каллас заявила о твердой и безусловной поддержке Европейским союзом территориальной целостности и суверенитета Гренландии и Дании.

"Гренландия принадлежит своему народу. Ни угрозы, ни тарифы не изменят этого. Суверенитет не является предметом торговли", - заявила она.

Каллас отметила, что недавние заявления президента США Дональда Трампа создали беспрецедентную ситуацию в отношениях между союзниками, а ввод новых тарифов может нанести ущерб как европейской, так и американской экономике.

Евросоюз, по словам Каллас, остается надежным партнером Гренландии. Европейская комиссия предложила удвоить финансовую поддержку острову в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС. При этом прямые консультации между США, Данией и Гренландией нужно приветствовать, так как именно подобным образом должны действовать ответственные союзники.

Нет сомнений и в важности Арктики в целом, где налицо геостратегическая конкуренция. По словам Каллас, Россия давно инвестирует в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, а Китай расширяет возможности полярного флота.

"Но ЕС не фиксирует прямых действий России или Китая, направленных именно на Гренландию в настоящий момент", – сказала она, но готовность должна быть уже сейчас, а вопросы безопасности Гренландии при необходимости могут эффективно решаться в рамках НАТО.

За небольшим исключением, в своих выступлениях представители разных политических течений в Европарламенте выступили на дебатах в поддержку Гренландии и Дании. При этом ряд депутатов предлагали прибегнуть к достаточно серьезным действиям для противодействия намерениям США и угрозам новых тарифов. В частности, они требовали ввода в действие так называемой "торговой базуки" - инструмента противодействия экономическому принуждению, ограничивающий участие недружественных государств в тендерах на госзакупки, ограничивая торговые лицензии и даже закрывая доступ к единому рынку ЕС.