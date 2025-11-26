Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

Россия не может выиграть войну в Украине - это очевидно, поэтому она пытается добиться своих целей путем переговоров и договоренностей на ее условиях.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом по итогам видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Если бы Россия могла завоевать Украину военным путем, она бы уже сделала это. Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому он будет пытаться договориться, чтобы обеспечить наилучший результат для себя", - заявила она.

По словам Каллас, летнее наступление России провалилось, санкции США и ЕС оказывают огромное влияние на российскую экономику, доходы от энергетики и экономика в целом сокращаются, Россия теряет деньги и войска. Поэтому, заявила она, чтобы увеличить шансы на мир, нужно усилить давление на Россию, чтобы РФ не делала вид, что хочет вести переговоры о мире, а была вынуждена их вести.