Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

    Другие
    • 06 сентября, 2025
    • 10:47
    Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

    Армия обороны Израиля объявила о создании новой гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, здесь будут размещены полевые госпитали, системы водоснабжения и опреснительные установки, а также обеспечены поставки продовольствия, медикаментов и палаток.

    Координация помощи будет вестись через COGAT совместно с ООН и международными организациями.

    Одновременно израильские войска продолжают расширять наступление на севере сектора Газа с целью взять под контроль оставшиеся позиции ХАМАС в городе Газа. Жителям города рекомендуется эвакуироваться на юг.

    Объявление прозвучало на фоне предупреждения Всемирной продовольственной программы ООН о том, что сектор Газа находится "на грани" гуманитарной катастрофы. Израильские власти заявляют, что усиливают инфраструктуру гуманитарной поддержки на юге параллельно с военными действиями.

    Израиль сектор Газа Хан-Юнис гуманитарная зона
    İsrail Qəzzada yeni humanitar zonanın yaradıldığını elan edib

    Последние новости

    11:26
    Фото

    В Баку грузовик упал с моста на автомобили, двое погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:17
    Фото

    Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мира

    Индивидуальные
    10:53

    В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницы

    Происшествия
    10:50
    Фото
    Видео

    ВМС Азербайджана провели боевые учения

    Другие
    10:47

    Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

    Другие
    10:37

    Названо число детей, переданных в приемные семьи

    Социальная защита
    10:22
    Фото

    Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНО

    Другие
    10:15

    В Дашкесане в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения, есть задержанные

    Происшествия
    10:13

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $2

    Энергетика
    Лента новостей