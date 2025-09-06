Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе
- 06 сентября, 2025
- 10:47
Армия обороны Израиля объявила о создании новой гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, здесь будут размещены полевые госпитали, системы водоснабжения и опреснительные установки, а также обеспечены поставки продовольствия, медикаментов и палаток.
Координация помощи будет вестись через COGAT совместно с ООН и международными организациями.
Одновременно израильские войска продолжают расширять наступление на севере сектора Газа с целью взять под контроль оставшиеся позиции ХАМАС в городе Газа. Жителям города рекомендуется эвакуироваться на юг.
Объявление прозвучало на фоне предупреждения Всемирной продовольственной программы ООН о том, что сектор Газа находится "на грани" гуманитарной катастрофы. Израильские власти заявляют, что усиливают инфраструктуру гуманитарной поддержки на юге параллельно с военными действиями.