    Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа

    • 02 сентября, 2025
    • 22:47
    Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа

    Израиль начал наземную операцию в городе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

    "Мы собираемся усиливать удары в ходе нашей операции, и именно поэтому мы вас позвали. Мы уже начали наземную операцию в Газе", - сказал Замир, обращаясь к резервистам, призванным на службу в последние недели.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник также опубликовал послание, обращенное к резервистам Армии обороны Израиля.

    "Я хочу выразить вам, солдатам ЦАХАЛ, резервистам и вашим семьям, свою глубокую признательность. Сейчас мы стоим на решающем этапе. Я верю в вас, доверяю вам, и весь народ поддерживает вас", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

    İsrail Qəzza zolağında quru əməliyyatına başlayıb

