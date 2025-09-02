Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа

Израиль начал наземную операцию в городе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Мы собираемся усиливать удары в ходе нашей операции, и именно поэтому мы вас позвали. Мы уже начали наземную операцию в Газе", - сказал Замир, обращаясь к резервистам, призванным на службу в последние недели.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник также опубликовал послание, обращенное к резервистам Армии обороны Израиля.

"Я хочу выразить вам, солдатам ЦАХАЛ, резервистам и вашим семьям, свою глубокую признательность. Сейчас мы стоим на решающем этапе. Я верю в вас, доверяю вам, и весь народ поддерживает вас", - сказал Нетаньяху в видеообращении.