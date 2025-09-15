Из Турции экстрадирован экс-сотрудник правоохранительных органов Казахстана

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Из Турции экстрадирован бывший сотрудник правоохранительных органов Казахстана, обвиняемый в участии в транснациональной преступной группе, организации незаконного игорного бизнеса и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    По данным следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в госорганах Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконному игорному бизнесу. После этого скрылся и 7 лет находился в международном розыске.

    В январе 2024 года он задержан в турецком Измире и по запросу казахстанской стороны экстрадирован. Сейчас он помещен в СИЗО.

    Отмечается, что другие участники преступной группы уже получили тюремные сроки. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

