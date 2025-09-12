Интервал движения поездов в Бакинском метрополитене составит 1 минута 45 секунд

С 15 сентября в Бакинском метрополитене интервал движения поездов в часы пик впервые сократится до 1 минуты 45 секунд.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", это отражено в осенне-зимнем графике работы метро.

По данным Общества, такой показатель достигнут по принципу 34 пары поездов в час - то есть количество поездов, проходящих через одну станцию в обоих направлениях за час. Это второй исторический рекорд за последний год.

Ранее, в мае, интервал движения в часы пик составлял 1 минуту 52 секунды. Дополнительные меры и внедрение цифровых технологий позволили еще больше увеличить интенсивность движения.

"По новому расписанию 34 пары поездов за 4,5 часа, т.е. за общую продолжительность часов пик, смогут перевезти 28 800 пассажиров", - отметили в метро.

В совокупности с общим объемом движения в будние дни это создает возможность перевозить более 8 млн пассажиров в год.