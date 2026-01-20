Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Ильхам Алиев: Вашингтонское соглашение положило конец тридцатилетнему периоду войны и кровопролития

    Другие
    • 20 января, 2026
    • 19:26
    Ильхам Алиев: Вашингтонское соглашение положило конец тридцатилетнему периоду войны и кровопролития

    Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа прошлого года в Вашингтоне, положило конец более чем тридцатилетнему периоду войны и кровопролития на Южном Кавказе.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    По его словам, уникальность этого мирного договора заключается в том, что он был согласован и парафирован менее чем через два года после последнего кровопролитного столкновения.

    "Это наглядно демонстрирует, что при наличии сильной политической воли с обеих сторон и приверженности миру примирение возможно в относительно короткие сроки", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев Давосский экономический форум мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Вашингтонские соглашения
    Ilham Aliyev: Washington agreement put an end to thirty-year period of war and bloodshed

    Последние новости

    19:50

    Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем

    Внешняя политика
    19:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

    Внешняя политика
    19:41

    Вучич: Президент Ильхам Алиев - мой друг

    Внешняя политика
    19:30

    Каллас: Суверенитет Гренландии не является предметом торга

    Другие
    19:28

    Ваагн Хачатурян: Надеюсь, товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению

    Другие
    19:26

    Ильхам Алиев: Вашингтонское соглашение положило конец тридцатилетнему периоду войны и кровопролития

    Другие
    19:25

    Президент: Подписанные между Баку и Ереваном документы трансформируются в практические результаты

    Другие
    19:18

    Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с РФ

    Другие страны
    19:08

    ООН: Рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%

    Другие страны
    Лента новостей