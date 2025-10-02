Ильхам Алиев участвует в пленарной сессии открытия 7-го Саммита Европейского политсообщества
Другие
- 02 октября, 2025
- 12:37
В Копенгагене проходит пленарная сессия открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.
