    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет большое значение вопросам безопасности

    • 12 марта, 2026
    • 10:13
    Азербайджан всегда уделял большое значение вопросам безопасности, это остается приоритетом номер один.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

    "Как я говорил на многих форумах здесь, в Баку, в годы оккупации для нас главным вопросом были мир и восстановление нашего суверенитета. Мы живем в мире всего семь месяцев. И это еще раз показывает, что для достижения мира необходимо проявить сильную политическую волю, мужество и приверженность делу справедливости и мира", - сказал президент.

    Глава государства напомнил, что Азербайджан является страной, чьи территории были оккупированы на протяжении 30 лет. В этой связи, по его словам, Азербайджан придает большое значение миру и безопасности.

    Ильхам Алиев также подчеркнул, что мир между Арменией и Азербайджаном очень уникальный случай с учетом позитивной динамики в мирном процессе.

    "Мы освободили оккупированные территории силой и достигли мира политическими средствами. Таким образом, у нас есть уникальный опыт на глобальном уровне", - добавил он.

    İlham Əliyev: Azərbaycan həmişə təhlükəsizlik məsələlərinə böyük əhəmiyyət verib
