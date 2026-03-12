Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

    Другие
    • 12 марта, 2026
    • 10:20
    Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

    Азербайджан и Армения наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности достигнутого мира.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

    "Я также неоднократно говорил, что мы достигли мира с Арменией не только на бумаге. Мирное соглашение было парафировано, семь месяцев назад мы приняли совместную декларацию. Но у нас есть и реальный мир на земле", - сказал он.

    Президент с удовлетворением подчеркнул, что на границе Азербайджана и Армении сегодня царит мир.

    "На нашей границе спокойная обстановка - больше нет перестрелок, нет жертв и потерь. Мы сняли все ограничения на транспортировку товаров в Армению из различных направлений. Мы даже начали торговлю с Арменией. Мы начали экспортировать жизненно важные нефтепродукты, тем самым демонстрируя нашу приверженность миру - не временному, а постоянному. Это наша стратегия и наша политика, и она еще раз показывает, что Азербайджан - миролюбивая страна", - сказал глава государства.

    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan ticarət əlaqələri qurub, bu da sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Жозе Рамуш-Орта: Исторический мир между Баку и Ереваном оказался чрезвычайно своевременным

    Внешняя политика
    10:48

    Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

    Внешняя политика
    10:44

    Президент: Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников

    Внешняя политика
    10:40

    Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

    Внешняя политика
    10:38

    Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны стоять на первом месте в повестке любой страны

    Внешняя политика
    10:30

    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

    Другие
    10:27

    Президент: Международный центр Низами Гянджеви - один из ведущих международных институтов

    Внутренняя политика
    10:24

    Президент: Азербайджан планирует увеличить экспорт энергоресурсов - в частности нефти и газа

    Энергетика
    10:23

    Президент: Азербайджан инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

    Инфраструктура
    Лента новостей