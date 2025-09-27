III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал
Другие
- 27 сентября, 2025
- 17:53
Азербайджанские теннисисты вышли в финал соревнований по настольному теннису в рамках III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде успешно выступили в индивидуальном зачете в полуфинале.
