III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал

Азербайджанские теннисисты вышли в финал соревнований по настольному теннису в рамках III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде успешно выступили в индивидуальном зачете в полуфинале.

{gallery}}