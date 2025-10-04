Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    III Игры СНГ: Азербайджанские спортсменки завершили турнир по боксу с 9 медалями

    Другие
    • 04 октября, 2025
    • 17:27
    III Игры СНГ: Азербайджанские спортсменки завершили турнир по боксу с 9 медалями

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе в рамках III Игр СНГ состоялись финальные поединки по боксу.

    Как сообщает корреспондент Report, Гюляр Гусейнова (48 кг) одержала победу над россиянкой Дарьей Гавриной и завоевала золотую медаль.

    Айсель Фараджова (46 кг), Амина Таги (50 кг), Джамиля Мурадлы (54 кг), Айнур Исмаилова (60 кг) и Фидан Бакарова (63 кг) проиграли своим соперницам в финале и заняли второе место.

    Айлин Назарова (46 кг), Захра Мамедова (52 кг) и Мирругейя Азерпур (57 кг) завоевали бронзовые медали.

    Таким образом, азербайджанские спортсменки завершили турнир по боксу с 1 золотой, 5 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

    Отметим, что соревнования по боксу завершатся 5 октября.

    III Игры СНГ бокс Гюляр Гусейнова
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qadın boksçuları turniri 9 medalla başa vurublar

    Последние новости

    18:09

    Азербайджанский борец вольного стиля завоевал золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    18:08

    Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 24%

    Бизнес
    17:56

    Бакинская высшая школа нефти лидирует в стране по количеству Президентских стипендиатов

    Наука и образование
    17:55
    Фото

    Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    17:49

    Кушнер и Уиткофф отправятся в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    17:33

    В Чехии ожидают победу партии Андрея Бабиша на парламентских выборах

    Другие страны
    17:27

    III Игры СНГ: Азербайджанские спортсменки завершили турнир по боксу с 9 медалями

    Другие
    17:15

    Самолет с активистами флотилии Global Sumud на борту приземлился в Стамбуле

    В регионе
    17:11

    Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

    Экология
    Лента новостей