    Гаджиев: Участие президента в трех саммитах за 10 дней говорит о многомерности внешней политики

    • 10 октября, 2025
    • 18:43
    Гаджиев: Участие президента в трех саммитах за 10 дней говорит о многомерности внешней политики

    Участие президента Ильхама Алиева в трех международных саммитах в течение всего десяти дней отражает многомерный и многорегиональный характер внешней политики страны.

    Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

    По его словам, каждый из саммитов проходил в разных географических зонах и форматах. "1–2 октября - саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене, встречи и обсуждения с ЕС и другими партнерами; 6–7 октября - саммит Организации тюркских государств в Габале, символ солидарности и единства тюркского мира; 9–10 октября - саммит СНГ в Душанбе", - напомнил Гаджиев.

    "Участие президента Ильхама Алиева в трех саммитах всего лишь за последние десять дней является проявлением многомерной и многорегиональной внешней политики Азербайджана", - подытожил он.

