Elvis
    Помощник президента: Азербайджан готов к углублению энергосотрудничества с ЕС

    • 01 декабря, 2025
    • 12:12
    Азербайджан готов к углублению сотрудничества с Европейским союзом в области энергетической безопасности и взаимосвязанности.

    Как сообщает Report об этом в эксклюзивном интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

    "Гаджиев заявил, что Азербайджан готов к углублению сотрудничества с ЕС в области энергетической безопасности и взаимосвязанности, одновременно поддерживая публичные призывы президента Азербайджана Ильхама Алиева к европейским финансовым институтам проявлять больше гибкости в вопросах газовой инфраструктуры, если ЕС хочет поддерживать и расширять импорт", - говорится в публикации EU Today.

    Отмечается, что в 2024 году ЕС импортировал около 11,7 млрд кубометров азербайджанского газа по Южному газовому коридору, что больше 8 млрд кубометров в 2021 году, а соглашение 2022 года предусматривает увеличение объемов как минимум до 16 млрд кубометров к 2027 году, если это позволят инфраструктура и контракты.

    Гаджиев заявил, что дальнейшее расширение Трансадриатического трубопровода и сопутствующей инфраструктуры будет возможно при наличии "искреннего интереса" и долгосрочных контрактных обязательств с европейской стороны.

    Говоря о перспективах, Гаджиев акцентировал внимание на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Министерство энергетики Азербайджана оценивает технический потенциал ВИЭ в стране примерно в 135 гигаватт (ГВт) на суше и 157 гигаватт на море, в основном на Каспии. Президент Ильхам Алиев объявил о цели достичь к 2030 году около 6 гигаватт возобновляемых мощностей - солнечной, ветровой и гидроэнергии, при этом уже подписаны контракты и меморандумы, охватывающие около 10 гигаватт запланированных проектов. "К 2030 году Азербайджан будет иметь возможность производить 6 ГВт возобновляемой электроэнергии ", - сказал Гаджиев, отмечая, что это позволит высвободить больше газа для экспорта в Европу.

    Он связал эту прогнозируемую мощность с целями Европы в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. "Европе нужны новые партнеры, передавайте это на аутсорсинг ", - сказал он, представив Азербайджан как будущий региональный хаб в рамках " цифрового Шёлкового пути ", передающего данные из Центральной Азии в Европу.

    Гаджиев отметил, что благодаря "сравнительно дешевой электроэнергии" и подходящим климатическим условиям в северных регионах страны, у Азербайджана есть "все преимущества и условия, чтобы стать новым центром обработки данных в рамках глобальной концепции цифровизации ".

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdır
