Гурбан Гурбанов: "Карабах" испытал некоторый стресс в первые минуты матча с "Бенфикой"

Представители "Карабаха" испытали некоторый стресс в первые минуты матча с "Бенфикой", но одержанная победа придала футболистам уверенность.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в своем комментарии журналистам в бакинском аэропорту.

"Это была первая победа клуба в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА. Она придала футболистам уверенность, и, возможно, мы сделали шаг вперед. Проигрывая 0:2, мы сумели совершить камбэк и добиться победы. Мы должны были сохранять ту же мотивацию и не отступать, именно это я донес до своих игроков. По мере игры их уверенность росла", - сказал Гурбанов.

Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.