    Гурбан Гурбанов: "Карабах" испытал некоторый стресс в первые минуты матча с "Бенфикой"

    • 17 сентября, 2025
    • 10:54
    Гурбан Гурбанов: Карабах испытал некоторый стресс в первые минуты матча с Бенфикой

    Представители "Карабаха" испытали некоторый стресс в первые минуты матча с "Бенфикой", но одержанная победа придала футболистам уверенность.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в своем комментарии журналистам в бакинском аэропорту.

    "Это была первая победа клуба в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА. Она придала футболистам уверенность, и, возможно, мы сделали шаг вперед. Проигрывая 0:2, мы сумели совершить камбэк и добиться победы. Мы должны были сохранять ту же мотивацию и не отступать, именно это я донес до своих игроков. По мере игры их уверенность росла", - сказал Гурбанов.

    Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0. 

    Qurban Qurbanov: "Benfika" ilə oyunun ilk dəqiqələrində bir qədər stress oldu"

