Грязевой вулкан в Гарадагском районе прекратил извержение
Другие
- 11 октября, 2025
- 15:59
Активность грязевого вулкана Отман Боздаг в Гарадагском районе прекратилась.
Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Отметим, что извержение вулкана произошло 11 октября в 08:27 и сопровождалось мощной вспышкой. По предварительным подсчетам, площадь распространения брекчии, достигшей поверхности земли, составляет около 4 га, средняя толщина слоя - 1,5 метра, а объем - около 60 тыс. кубометров.
Последнее извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг было зафиксировано 23 сентября 2018 года.
Последние новости
16:56
В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастикеИндивидуальные
16:54
Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газаЭнергетика
16:45
Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листаВ регионе
16:44
Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участникахВ регионе
16:35
Зеленский и Трамп проводят телефонный разговорДругие страны
16:35
Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПКДругие страны
16:29
Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в ГазеДругие страны
16:23
Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вестиВнешняя политика
16:19
Фото