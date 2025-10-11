Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Грязевой вулкан в Гарадагском районе прекратил извержение

    Другие
    • 11 октября, 2025
    • 15:59
    Грязевой вулкан в Гарадагском районе прекратил извержение

    Активность грязевого вулкана Отман Боздаг в Гарадагском районе прекратилась.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    Отметим, что извержение вулкана произошло 11 октября в 08:27 и сопровождалось мощной вспышкой. По предварительным подсчетам, площадь распространения брекчии, достигшей поверхности земли, составляет около 4 га, средняя толщина слоя - 1,5 метра, а объем - около 60 тыс. кубометров.

    Последнее извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг было зафиксировано 23 сентября 2018 года.

    извержение грязевой вулкан Отман Боздаг Гарадагский район
    Фото
    Qaradağda palçıq vulkanının aktivliyi dayanıb

    Последние новости

    16:56

    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    Индивидуальные
    16:54

    Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

    Энергетика
    16:45

    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    В регионе
    16:44

    Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

    В регионе
    16:35

    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Другие страны
    16:35

    Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПК

    Другие страны
    16:29

    Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

    Другие страны
    16:23

    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    16:19
    Фото

    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    ИКТ
    Лента новостей