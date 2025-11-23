Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

Израиль будет действовать решительно для предотвращения угроз и полон решимости продолжить политику максимального давления в Ливане и на других фронтах.

Как передает Report, c таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я полны решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и на остальных фронтах. Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу жителям севера Израиля и Государству Израиль", - написал Кац в X после нанесения израильской армией точечного удара в районе Бейрута. "Любому, кто поднимет руку на Израиль, будет отрублена рука", - добавил он, отметив, что израильское руководство "не допустит возвращения к реальности, существовавшей до 7 октября 2023 года", когда на еврейское государство напали боевики ХАМАС из сектора Газа.