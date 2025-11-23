Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Другие
    • 23 ноября, 2025
    • 20:26
    Израиль будет действовать решительно для предотвращения угроз и полон решимости продолжить политику максимального давления в Ливане и на других фронтах.

    Как передает Report, c таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я полны решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и на остальных фронтах. Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу жителям севера Израиля и Государству Израиль", - написал Кац в X после нанесения израильской армией точечного удара в районе Бейрута. "Любому, кто поднимет руку на Израиль, будет отрублена рука", - добавил он, отметив, что израильское руководство "не допустит возвращения к реальности, существовавшей до 7 октября 2023 года", когда на еврейское государство напали боевики ХАМАС из сектора Газа.

    20:26

