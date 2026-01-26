Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

В Азербайджане сегодня работают и активно реализуют различные проекты 124 израильские компании.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

По его словам, Азербайджан доволен уровнем развития экономического сотрудничества с Израилем. Байрамов также отметил, что традиционно одной из наиболее важных сфер сотрудничества остается энергетика.

"2025 год был очень знаменательным с точки зрения развития двустороннего сотрудничества. Например, в том году Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) впервые приобрела доли в крупнейших газовых месторождениях Израиля", - сказал он.

Среди других наиболее важных и перспективных сфер сотрудничества с Израилем Байрамов назвал транспорт, сельское хозяйство, высокие технологии, водные ресурсы и космос. По его словам, в ходе переговоров в составе делегаций состоялись продуктивные переговоры по возможностям развития сотрудничества.