    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    • 26 января, 2026
    • 13:15
    • 26 января, 2026
• 13:15

Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    В Азербайджане сегодня работают и активно реализуют различные проекты 124 израильские компании.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

    По его словам, Азербайджан доволен уровнем развития экономического сотрудничества с Израилем. Байрамов также отметил, что традиционно одной из наиболее важных сфер сотрудничества остается энергетика.

    "2025 год был очень знаменательным с точки зрения развития двустороннего сотрудничества. Например, в том году Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) впервые приобрела доли в крупнейших газовых месторождениях Израиля", - сказал он.

    Среди других наиболее важных и перспективных сфер сотрудничества с Израилем Байрамов назвал транспорт, сельское хозяйство, высокие технологии, водные ресурсы и космос. По его словам, в ходе переговоров в составе делегаций состоялись продуктивные переговоры по возможностям развития сотрудничества.

    XİN başçısı: Azərbaycanda 124 İsrail şirkəti fəal şəkildə layihələr həyata keçirir
    Bayramov: 124 Israeli companies actively implement projects in Azerbaijan

