Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Другие
    • 21 ноября, 2025
    • 00:05
    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Руководитель Азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты.

    Как сообщает американское бюро Report, она была выдвинута на эту должность руководством организации на основании оцени итогов ее деятельности в палате на протяжении года членства.

    Э. Байрамова отметила, что нацелена на укрепление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном путем реализации новых инициатив, объединяющих бизнес и общественную деятельность общин представителей двух братских стран в США.

    "Цель - объединить азербайджанских и турецких предпринимателей под эгидой палаты, налаживать новые партнерские связи в сферах бизнеса и технологий, поддерживать организацию культурных и общественных мероприятий и строить устойчивые мосты между двумя общинами в США, прежде всего во Флориде", - заявила она.

    Отметим, что Южная турецко-американская торговая палата является платформой для обмена идеями, стратегиями и опытом между бизнесменами. Цель палаты - способствовать укреплению партнерских отношений между членами организации в США и за рубежом, развитию обмена информацией, продвижению деловых возможностей.

    Эсмира Байрамова является выпускницей Бизнес-школы Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и в настоящее время продолжает обучение в Кембриджском университете. Она работает в должности старшего инженер-менеджера в американской компании "Космические технологии и искусственный интеллект". С 2015 года является учредителем и руководителем Азербайджанской общины Флориды.

    Азербайджанская община Флориды Эсмира Байрамова
    Фото
    ABŞ-də azərbaycanlı icma rəhbəri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilib

    Последние новости

    00:57

    Президент "Барселоны" назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

    Футбол
    00:28

    Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модель

    АПК
    00:05
    Фото

    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Другие
    00:00

    Мухаммед Мустафа: Газа и Западный берег – единое целое и основа для создания Палестинского государства

    Другие страны
    23:48

    Министр: В селах Лачына осуществлена переоценка земельного потенциала

    АПК
    23:46

    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    В регионе
    23:39
    Фото

    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    АПК
    23:39

    Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

    Другие страны
    23:25

    Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

    Наука и образование
    Лента новостей