Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Германия не будет создавать запасы беспилотников из-за быстрого устаревания технологий

    Другие
    • 16 ноября, 2025
    • 03:49
    Германия не будет создавать запасы беспилотников из-за быстрого устаревания технологий

    Германия не будет создавать запасы беспилотников, поскольку технологии в этой сфере быстро меняются.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По словам Писториуса, циклы инноваций в разработке беспилотников становятся все короче, а технологии кардинально меняются каждые два-три месяца, включая сферу борьбы с дронами. "Поэтому не имело бы смысла сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые уже послезавтра устареют", - отметил министр.

    Вместо этого ФРГ, добавил он, будет искать новые методы закупок и самостоятельно разрабатывать технологии, объединяя пользователей и разработчиков с самого начала. Совместно с компаниями страна обеспечит быстрое массовое производство современных вариантов дронов в случае возникновения оборонных задач.

    БПЛА Германия Борис Писториус
    Almaniya texnologiyalar sürətlə dəyişdiyi üçün dron ehtiyatı yaratmayacaq

    Последние новости

    04:17

    В Чили пройдут выборы президента и членов парламента

    Другие страны
    03:49

    Германия не будет создавать запасы беспилотников из-за быстрого устаревания технологий

    Другие
    03:25

    AP: Минюст США заново опубликовал указы о помиловании из-за подписей Трампа

    Другие страны
    02:58

    У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четыре человека

    Другие страны
    02:30

    Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

    Футбол
    02:14

    Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

    Другие страны
    01:56
    Фото

    В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры

    Kультурная политика
    01:32

    СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    01:15

    В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 2

    В регионе
    Лента новостей