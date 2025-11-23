ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера
- 23 ноября, 2025
- 15:35
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.
Как передает Report, экзамен был организован в девяти зданиях в Баку и Нахчыване с использованием бумажных носителей. Всего в экзамене приняли участие 783 человека.
Поскольку проверка письменных ответов требует определенного времени, результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших пяти недель.
