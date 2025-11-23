Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

    Другие
    • 23 ноября, 2025
    • 15:35
    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел первый этап (задания по бухгалтерскому учету - ред.) экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

    Как передает Report, экзамен был организован в девяти зданиях в Баку и Нахчыване с использованием бумажных носителей. Всего в экзамене приняли участие 783 человека.

    Поскольку проверка письменных ответов требует определенного времени, результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших пяти недель.

