Фон дер Ляйен: Европе необходимо пересмотреть свою стратегию безопасности

Будущее Гренландии могут решить только сами гренландцы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила, выступая на пленарном заседании европарламента, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "Гренландия - это не просто территория в ключевом регионе и земля, богатая важнейшим сырьем, стратегический форпост на развивающихся глобальных морских путях, прежде всего, это дом для свободного и суверенного народа".

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС разделяет с США одинаковую стратегическую оценку безопасности Арктики, при этом предупредив, что угроза США ввести дополнительные пошлины на товары партнеров по ЕС из-за Гренландии может привести к "опасной нисходящей спирали" в отношениях и "лишь подстегнуть тех самых противников, которых мы оба так стремимся не допустить в стратегическое пространство".

При этом, хотя Европа предпочитает диалог и поиск решений, в случае необходимости она готова действовать совместно, оперативно и решительно.

Глава ЕК также рассказала о стратегическом подходе для безопасности в Арктике, для чего идет работа над пакетом мер, включая масштабный приток европейских инвестиций в Гренландию, в частности, для дальнейшей поддержки местной экономики и инфраструктуры, а также совместные действия с США и всеми партнерами над обеспечением более широкой безопасности в Арктике.

"Наконец, я считаю, что самой Европе необходимо пересмотреть свою стратегию безопасности в целом. При этом следует обратить внимание на то, что необходимо для адаптации к новым реалиям сегодняшнего дня", - заметила она.

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, современный мир, в котором все чаще доминируют сила и беззаконие, требует от Европы ускорить достижение собственной независимости в экономике, обороне, технологиях и демократии. Она подчеркнула, что ЕС необходимо отказаться от "традиционной осторожности", чтобы укрепить экономическую мощь и повысить самостоятельность.

Фон дер Ляйен также отметила, что Европе нужны собственные рычаги власти – это сильная экономика, мощный инновационный и технологический потенциал, сплоченные общества и, прежде всего, реальная способность к самозащите. Именно в этом, по ее словам, и заключается суть европейской независимости.