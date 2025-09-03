Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Федерация дзюдо бессрочно дисквалифицировала Тунджая Шамиля из молодежной сборной

    03 сентября, 2025
    • 14:50
    Федерация дзюдо бессрочно дисквалифицировала Тунджая Шамиля из молодежной сборной

    Азербайджанская федерация дзюдо объявила свое решение по инциденту, произошедшему между членами молодежной сборной Тунджаем Шамилем и Асланом Коцоевым накануне поездки национальной команды в Северную Македонию для участия в Кубке Европы.

    Как сообщили Report в АФД, оба спортсмена отстранены от соревнований, а инцидент расследован Дисциплинарным комитетом организации.

    В частности, комитет провел встречи со спортсменами, рассмотрел их письменные объяснения и аудиозаписи с места инцидента. Также были оценены предыдущее поведение спортсменов и полученные ими наказания, рекомендации руководства национальной сборной.

    Комитет принял решение о бессрочном отстранении Тунджая Шамиля из состава сборной и запрете на его участие в международных соревнованиях и тренировочных сборах в составе национальной команды, признав его действия противоречащими Этическому кодексу Международной федерации дзюдо и АФД, а также ценностям дзюдо в целом.

    Следует отметить, что ранее Тунджай Шамиль неоднократно нарушал внутренние правила и был отстранен от международных и местных соревнований.

