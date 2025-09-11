Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    ФБР обнаружило предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

    • 11 сентября, 2025
    • 18:30
    ФБР обнаружило предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

    ФБР обнаружило винтовку, которая могла быть использована при убийстве американского активиста Чарли Кирка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Нам удалось найти оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе​​​. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - заявил представитель ФБР Роберт Болс.

    По его словам, винтовку нашли в лесистой местности, где и скрылся стрелок. Болс добавил, что убийца Кирка все еще находится на свободе, отметив, что у ФБР есть фотографии стрелка, и они не верят, что сообщество находится в опасности. 

    Представитель департамента общественной безопасности Юты заявил на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве Кирка, предположительно, молодой человек в возрасте до 25 лет.

    "Пока мы не публикуем много подробностей [о подозреваемом], но вскоре это сделаем. Его возраст, кажется, такой же, как и учащихся в колледже", - сказал чиновник . Статистически средний возраст выпускников колледжей в США составляет 24 года.

    орудие убийства Чарли Кирк ФБР США
    FTB Çarli Kirkə atəşin açıldığı ehtimal olunan silahı aşkar edib
    FBI finds weapon probably used during Kirk"s assassination

    Лента новостей