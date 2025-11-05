Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    • 05 ноября, 2025
    • 16:31
    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Для масштабной трансформации транспортного сектора Европы, в первую очередь железных дорог, потребуются огромные финансовые ресурсы - около 550 млрд евро.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

    По его словам, Еврокомиссия намерена представить специальную стратегию финансирования, которая позволит привлечь необходимые инвестиции. Экономический эффект от реализации плана составит порядка 200 млрд евро.

    В настоящее время около 12 000 км высокоскоростных железных дорог в Европе сконцентрированы в нескольких странах - Испании, Франции, Италии и Германии, тогда как Центральная и Восточная Европа остаются слабо связанными.

    Еврокомиссия рассчитывает, что реализация инициативы сделает железнодорожный транспорт более привлекательным и удобным. "Представьте, что поездка между Берлином и Копенгагеном займет всего четыре часа вместо нынешних семи. К 2030 году это станет реальностью, и поезд станет предпочтительнее самолета. А к 2035 году София и Афины окажутся всего в шести часах пути друг от друга, тогда как сегодня поездка занимает почти 14", - отметил Цицикостас.

    Для достижения этих целей потребуется создание единой цифровой инфраструктуры, которая повысит конкурентоспособность, взаимодействие и безопасность. Еврокомиссия также намерена улучшить нормативную базу для упрощения трансграничных систем бронирования и продажи билетов, а также поддержать железнодорожную промышленность для ускорения реализации заказов.

    Отвечая на вопросы журналистов, комиссар подчеркнул, что конечная цель - сделать покупку билета на поезд такой же простой, как на самолет – в один клик на платформах по продажам.

    Еврокомиссия транспортный сектор железные дороги развитие

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей