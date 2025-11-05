Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

Для масштабной трансформации транспортного сектора Европы, в первую очередь железных дорог, потребуются огромные финансовые ресурсы - около 550 млрд евро.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

По его словам, Еврокомиссия намерена представить специальную стратегию финансирования, которая позволит привлечь необходимые инвестиции. Экономический эффект от реализации плана составит порядка 200 млрд евро.

В настоящее время около 12 000 км высокоскоростных железных дорог в Европе сконцентрированы в нескольких странах - Испании, Франции, Италии и Германии, тогда как Центральная и Восточная Европа остаются слабо связанными.

Еврокомиссия рассчитывает, что реализация инициативы сделает железнодорожный транспорт более привлекательным и удобным. "Представьте, что поездка между Берлином и Копенгагеном займет всего четыре часа вместо нынешних семи. К 2030 году это станет реальностью, и поезд станет предпочтительнее самолета. А к 2035 году София и Афины окажутся всего в шести часах пути друг от друга, тогда как сегодня поездка занимает почти 14", - отметил Цицикостас.

Для достижения этих целей потребуется создание единой цифровой инфраструктуры, которая повысит конкурентоспособность, взаимодействие и безопасность. Еврокомиссия также намерена улучшить нормативную базу для упрощения трансграничных систем бронирования и продажи билетов, а также поддержать железнодорожную промышленность для ускорения реализации заказов.

Отвечая на вопросы журналистов, комиссар подчеркнул, что конечная цель - сделать покупку билета на поезд такой же простой, как на самолет – в один клик на платформах по продажам.