    ЕС настаивает на двухгосударственном решении по Израилю и Палестине

    • 16 сентября, 2025
    • 16:28
    ЕС настаивает на двухгосударственном решении по Израилю и Палестине

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на следующей неделе примет участие во встрече Global Alliance on the Two-State Solution, где также будут представлены Саудовская Аравия, Франция и Норвегия.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль Ануни.

    Альянс, куда уже входят более 100 стран и международных организаций, планирует принять заявление в поддержку двухгосударственного решения палестинской проблемы. Как подчеркнули в Еврокомиссии, Брюссель намерен активно участвовать в этих усилиях, чтобы сохранить "перспективу мира".

    Ануни вновь напомнил, что ЕС неизменно поддерживает создание независимого Палестинского государства рядом с Израилем с Иерусалимом в качестве общей столицы.

    Как известно, в последние дни это стало особенно актуально на фоне принятой в Нью-Йорке резолюции Генассамблеи ООН, где в том числе и большинство стран ЕС (25 из 27) высказались за признание Палестины.

    Одновременно ЕС усиливает дипломатическое давление на Израиль, призывая воздержаться от дальнейшего наступления в Газе, сказал аль Ануни. Он подчеркнул, что дальнейшая военная операция приведет лишь к новым разрушениям, жертвам и усугублению гуманитарной катастрофы, а также поставит под угрозу жизни заложников, о чем предупреждает Брюссель.

    "Еврокомиссия прямо говорит, что цикл насилия и страданий должен быть прерван немедленно", - заявил аль Ануни.

    Отказавшись комментировать вопрос о возможном перемещении палестинцев в Египет, он напомнил, что сектор Газа - неотъемлемая часть будущего палестинского государства. При этом Брюссель ведет переговоры с Каиром, считая Египет ключевым посредником в урегулировании.

    На фоне сообщений о голоде и нехватке помощи в Газе ЕС вновь подчеркнул, что является крупнейшим донором гуманитарной поддержки Палестины, а на 2025-2027 годы уже подписаны программы помощи на сумму 1,6 млрд евро. Однако, как признают в комиссии, этого недостаточно, учитывая масштаб катастрофы.

    Евросоюз настаивает, что Израиль обязан соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население.

    Aİ İsrail və Fələstin üzrə iki dövlətli həll yolunda israr edir
    EU pushes for two-state solution for Israel and Palestine

