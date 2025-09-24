Анна-Кайса Итконен: ЕС может ввести тарифы на покупку российской нефти

В Еврокомиссии подтвердили, что рассматривается возможность введения тарифов на импорт российской нефти.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, в отличие от санкций, которые требуют единогласного утверждения всех стран ЕС, тарифы могут быть введены как торговая мера при поддержке квалифицированного большинства. Эта инициатива рассматривается в качестве дополнения к 19-му пакету санкций, находящемуся на обсуждении у государств-членов. В ЕК подчеркнули, что меры будут представлены "в надлежащее время".

Как известно, ранее Еврокомиссия предложила к 2027 году полностью отказаться от российских ископаемых видов топлива. Проект сейчас обсуждается Советом ЕС и Европарламентом, а каждое государство должно представить свои планы по диверсификации поставок.

Сейчас Венгрия и Словакия сохраняют исключение из санкционного режима и продолжают закупать российскую нефть.

Итконен подтвердила, что ЕС оказывает поддержку Венгрии и Словакии в диверсификации поставок, с учетом географического положения этих стран, не имеющих выхода к морю. "Брюссель признает сложности с конкурентоспособностью и риски перебоев, но при этом настаивает на постепенном сокращении зависимости от России", - заявила она. Представитель Еврокомиссии не назвала конкретных цифр по дополнительной финансовой поддержке.

Президент США Трамп ранее заявил, что, по его мнению, Венгрия могла бы отказаться от импорта российской нефти, если он лично поговорит с премьер-министром Виктором Орбаном. В Еврокомиссии отказались комментировать это, но отметили активное взаимодействие с США и координацию по вопросам энергетической безопасности.