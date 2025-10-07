Эрсин Татар предложил создать в Северном Кипре Тюркскую молодежную академию
Другие
- 07 октября, 2025
- 15:28
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выступил с инициативой создания Тюркской молодежной академии на территории Северного Кипра.
Как сообщает Report, об этом Татар заявил на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
По его словам, сейчас в Северном Кипре обучается более 5 тыс. студентов из тюркского мира.
"ОТГ является крупнейшей гарантией нашего общего будущего. Каждое решение, принятое здесь, способствует миру и направлено на развитие", - отметил он.
Последние новости
15:38
Мирзиёев: Узбекистан поддерживает развитие Среднего коридораВнешняя политика
15:37
Азербайджанским предпринимателям выдано 610 документов о поощрении инвестицийБизнес
15:35
Эрсин Татар: Мы хотим, чтобы Турция сохранила свое присутствие в ТРСК как гарант безопасностиВнешняя политика
15:29
В рамках Саммита ОТГ подписана Габалинская декларацияВнешняя политика
15:28
Эрсин Татар предложил создать в Северном Кипре Тюркскую молодежную академиюДругие
15:22
МИД Египта: Спецпосланник Уиткофф в ближайшие часы прибудет в Египет для переговоров по ГазеДругие страны
15:19
Орбан: ЕС должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной АзииВнешняя политика
15:12
По случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана пройдет форумВнешняя политика
15:12