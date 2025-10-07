Эрсин Татар предложил создать в Северном Кипре Тюркскую молодежную академию

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выступил с инициативой создания Тюркской молодежной академии на территории Северного Кипра.

Как сообщает Report, об этом Татар заявил на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

По его словам, сейчас в Северном Кипре обучается более 5 тыс. студентов из тюркского мира.

"ОТГ является крупнейшей гарантией нашего общего будущего. Каждое решение, принятое здесь, способствует миру и направлено на развитие", - отметил он.