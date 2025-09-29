Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ernst & Young: Мир уже сталкивается с последствиями изменения климата

    • 29 сентября, 2025
    • 13:40
    Ernst & Young: Мир уже сталкивается с последствиями изменения климата

    Мир уже ощущает на себе последствия изменения климата: земли опустыниваются, температура воздуха повышается.

    Как сообщает Report, об этом представитель международной аудиторской компании Ernst & Young по услугам в области изменения климата и устойчивого развития в Центральной Азии Виктор Коваленко заявил на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По его словам, это свидетельствует о том, что проблема изменения климата уже существует и требует самого пристального внимания.

    "Переход экономики к "зеленому" и безуглеродному состоянию - это задача не только правительства, но и каждой компании. Правительства должны четко определить цели в этой области. Когда бизнес видит ясные рамки и цели, он может оценить риски и действовать с правильным управлением рисками. То есть ключевой вопрос заключается в оценке реального воздействия, реальных рисков и финансовых аспектов", - добавил Коваленко.

    Лента новостей