Ernst & Young: Мир уже сталкивается с последствиями изменения климата

Мир уже ощущает на себе последствия изменения климата: земли опустыниваются, температура воздуха повышается.

Как сообщает Report, об этом представитель международной аудиторской компании Ernst & Young по услугам в области изменения климата и устойчивого развития в Центральной Азии Виктор Коваленко заявил на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025).

По его словам, это свидетельствует о том, что проблема изменения климата уже существует и требует самого пристального внимания.

"Переход экономики к "зеленому" и безуглеродному состоянию - это задача не только правительства, но и каждой компании. Правительства должны четко определить цели в этой области. Когда бизнес видит ясные рамки и цели, он может оценить риски и действовать с правильным управлением рисками. То есть ключевой вопрос заключается в оценке реального воздействия, реальных рисков и финансовых аспектов", - добавил Коваленко.