    Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации

    Другие
    • 15 сентября, 2025
    • 18:55
    Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации.

    Как сообщает Report, об этом Эрдоган написал на своей странице в соцсети X.

    "С уважением вспоминаю командующего Кавказской исламской армией Нури Киллигила Пашу и всех наших героев, передаю приветствия и любовь братскому азербайджанскому народу", - говорится в публикации.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Азербайджан поздравление
    Ərdoğan Bakının düşmən işğalından azad olunmasının ildönümünü ilə bağlı paylaşım edib

