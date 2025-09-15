Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации
- 15 сентября, 2025
- 18:55
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации.
Как сообщает Report, об этом Эрдоган написал на своей странице в соцсети X.
"С уважением вспоминаю командующего Кавказской исламской армией Нури Киллигила Пашу и всех наших героев, передаю приветствия и любовь братскому азербайджанскому народу", - говорится в публикации.
