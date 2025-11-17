Эрдоган: На Ближнем Востоке не будет стабильности, пока не будет создано палестинское государство
- 17 ноября, 2025
- 21:22
Пока не будет создано Палестинское государство, на Ближнем Востоке не наступит стабильность.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.
"Пока угрозы в отношении Палестины не будут устранены, ни для одного государства региона не может быть гарантирована безопасность", - отметил Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция выступает за решение на основе двух государств и работает над его достижением.
