    Эрдоган: На Ближнем Востоке не будет стабильности, пока не будет создано палестинское государство

    • 17 ноября, 2025
    • 21:22
    Эрдоган: На Ближнем Востоке не будет стабильности, пока не будет создано палестинское государство

    Пока не будет создано Палестинское государство, на Ближнем Востоке не наступит стабильность.

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.

    "Пока угрозы в отношении Палестины не будут устранены, ни для одного государства региона не может быть гарантирована безопасность", - отметил Эрдоган.

    Он подчеркнул, что Турция выступает за решение на основе двух государств и работает над его достижением.

    Türkiyə Prezidenti: Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək

    Лента новостей