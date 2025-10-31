Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Эльчин Юсубов: Ведется подготовка к заселению жителей в 11 селах Ходжалы

    31 октября, 2025
    15:41
    Эльчин Юсубов: Ведется подготовка к заселению жителей в 11 селах Ходжалы

    В поселке Кярджиджахан города Ханкенди, 7 селах Агдере и 11 селах Ходжалы ведется подготовка к заселению жителей.

    Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы Эльчин Юсубов.

    По его словам, на сегодняшний день после ремонта и восстановления в пользование жителей переданы 1141 дом и квартира. В результате 1141 семья - 4468 бывших вынужденных переселенцев - уже вернулись на постоянное место проживания на родной земле. Всего в Ханкенди, Агдере и Ходжалы сейчас живет более 22 тысяч человек.

    Он отметил, что жители полностью обеспечены социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами.

