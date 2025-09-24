Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    ЕЭК ООН готова рассмотреть участие Азербайджана в программе технического сотрудничества

    Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН готова к взаимодействию с Азербайджаном в рамках программы регулярного технического сотрудничества.

    Об этом Report сообщила директор статистического отдела ООН Тиина Луйге в кулуарах третьего Международного статистического форума СНГ, проходящего в Баку.

    Т. Луйге подчеркнула, что ЕЭК ООН тесно сотрудничает со всеми странами СНГ в области развития статистического потенциала.

    "Что касается конкретных проектов, их реализация зависит от наличия финансовых ресурсов. На данный момент у нас нет отдельного проекта для Азербайджана, однако действует общая программа регулярного технического сотрудничества. В ее рамках страны могут подавать заявки на помощь и поддержку в усилении статистического потенциала. Мы будем рады рассмотреть участие Азербайджана в этой программе - как в области статистики, так и в других направлениях. В целом у нас реализуются различные проекты, направленные на развитие и усиление указанного потенциала", - сказала она.

    Т. Луйге также отметила, что опыт применения данных национальной статистической системы Азербайджана для развития страны может служить примером для других государств.

    BMT komissiyası Azərbaycanın əməkdaşlıq proqramında iştirakını nəzərdən keçirməyə hazırdır
    UNECE ready to consider Azerbaijan's participation in technical cooperation program

