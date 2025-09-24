ЕЭК ООН готова рассмотреть участие Азербайджана в программе технического сотрудничества

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН готова к взаимодействию с Азербайджаном в рамках программы регулярного технического сотрудничества.

Об этом Report сообщила директор статистического отдела ООН Тиина Луйге в кулуарах третьего Международного статистического форума СНГ, проходящего в Баку.

Т. Луйге подчеркнула, что ЕЭК ООН тесно сотрудничает со всеми странами СНГ в области развития статистического потенциала.

"Что касается конкретных проектов, их реализация зависит от наличия финансовых ресурсов. На данный момент у нас нет отдельного проекта для Азербайджана, однако действует общая программа регулярного технического сотрудничества. В ее рамках страны могут подавать заявки на помощь и поддержку в усилении статистического потенциала. Мы будем рады рассмотреть участие Азербайджана в этой программе - как в области статистики, так и в других направлениях. В целом у нас реализуются различные проекты, направленные на развитие и усиление указанного потенциала", - сказала она.

Т. Луйге также отметила, что опыт применения данных национальной статистической системы Азербайджана для развития страны может служить примером для других государств.