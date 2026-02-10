Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным

Три лидера Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Эти три лидера положили конец многим годам войны. Наконец регион в мире. Цель администрации трампа - установить мир", - сказал Вэнс.

