Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным
- 10 февраля, 2026
- 19:18
Три лидера Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным.
Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
"Эти три лидера положили конец многим годам войны. Наконец регион в мире. Цель администрации трампа - установить мир", - сказал Вэнс.
