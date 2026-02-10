Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным

    Другие
    • 10 февраля, 2026
    • 19:18
    Джей Ди Вэнс: Алиев, Пашинян, Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным

    Три лидера Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп сделали мир на Южном Кавказе возможным.

    Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    "Эти три лидера положили конец многим годам войны. Наконец регион в мире. Цель администрации трампа - установить мир", - сказал Вэнс.

    Новость дополняется

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi
    J.D. Vance: Aliyev, Pashinyan, Trump made peace in the South Caucasus possible
    Ты - Король

    Последние новости

    19:27

    Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан

    Другие
    19:25

    Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

    Внешняя политика
    19:24

    Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

    Внешняя политика
    19:24

    Вэнс: США собираются поставить в Азербайджан несколько новых лодок

    Другие
    19:23

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:23

    Каллас: ЕС должен выдвинуть свои требования к РФ в рамках урегулирования в Украине

    Другие страны
    19:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан и США будут сотрудничать в антитеррористических операциях

    Внешняя политика
    19:20

    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

    Внешняя политика
    19:18

    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США входят в новую позитивную динамику

    Внешняя политика
    Лента новостей