    Движение на ряде улиц Баку ограничится в связи с 20 января

    • 19 января, 2026
    • 14:50
    Движение на ряде улиц Баку ограничится в связи с 20 января

    В связи с 20 января – Днем всенародной ​​скорби - движение транспорта будет ограничено, а маршруты изменены на ряде улиц и проспектов Баку.

    Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку, 20 января с 8:00 до окончания мемориальных церемоний будет полностью ограничено движение на всех улицах, пересекающих Парламентский проспект и примыкающих к нему. Эта мера вводится для обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения желающих посетить и почтить память жертв трагедии 20 января.

    В связи с этим движение всех транспортных средств будет ограничено: на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, на пересечении круга Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, на улице Мехди Гусейна, перед зданием Телетеатра, на пересечении улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть с задней стороны административного здания Милли Меджлиса, в направлении "Парламентский проспект - Аллея шехидов", и направление движения будет изменено.

    ГУ ГДП рекомендует водителям по возможности сократить использование личных автомобилей в данном направлении и отдавать предпочтение общественному транспорту.

