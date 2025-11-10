Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значение

    Другие
    • 10 ноября, 2025
    • 15:15
    Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значение

    Осуществление ключевых перевозок из Центральной Азии через Азербайджан по Среднему и Зангезурскому коридорам имеет важное стратегическое значение для транспортной и экономической интеграции региона.

    Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров.

    Он подчеркнул, что Азербайджан играет в этом процессе роль важного транзитного узла, обеспечивая эффективность и устойчивость Среднего коридора: "Транспортное сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии не только укрепляет взаимную экономическую зависимость региона, но и открывает новые возможности в энергетике, логистике и цифровых услугах. Для устойчивого развития этого сотрудничества необходимо создать единое логистическое планирование и цифровые транспортные платформы, сформировать механизмы совместного инвестирования и технического взаимодействия для полной реализации Зангезурского коридора, а также внедрить общую нормативную базу с гармонизацией транспортных тарифов и таможенных процедур".

    Наряду с этим важно укреплять роль Азербайджана как регионального координационного центра по обеспечению безопасности и устойчивости транспортных маршрутов.

    По мнению депутата, предпринимаемые в этом направлении шаги позволят полностью реализовать потенциал Среднего и Зангезурского коридоров: "Это еще больше укрепит позиции Азербайджана как стратегического моста между Центральной Азией и Европой, а также внесет значимый вклад в экономическое развитие, устойчивость региона и расширение международных торговых связей".

