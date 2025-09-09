ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Другие
    • 09 сентября, 2025
    • 21:49
    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Представители высшего руководства ХАМАС не пострадали от ударов, нанесенных Израилем по катарской столице Дохе.

    Как передает Report, об этом телеканалу Al Araby сообщил член политбюро палестинского движения Абдель Рахман Шадид.

    По его словам, всего погибли пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения.

    Отметим, что ранее портал Axios со ссылкой на источники в разведке сообщил, что во время атаки израильской армии все лидеры движения ХАМАС находились в здании в Дохе.

    Министерство внутренних дел Катара подтвердило, что внимательно следит за событиями и принимает все необходимые меры. Подчеркивается, что в результате авиаудара погиб один из сотрудников сил безопасности Катара.

    Американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме писали, что Израиль проинформировал США перед нанесением авиаударов по катарской столице.

    Associated Press сообщало, что вооруженные силы США не участвовали в этих ударах. Официального заявления по инциденту американская сторона не делала.

    Отметим, что посольство США в Дохе также перешло в режим самоизоляции. Американским гражданам также рекомендовано самоизолироваться и следить за информацией в соцсетях диппредставительства.

    израильские атаки Доха погибшие ХАМАС
    İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölüb

    Последние новости

    21:58

    LCI: Лекорню стал новым премьер-министром Франции

    Другие страны
    21:57

    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

    Другие страны
    21:52

    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Футбол
    21:49

    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Другие
    21:43

    В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

    Другие страны
    21:33

    NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

    Другие страны
    21:31
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной

    Футбол
    21:20

    Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке Европы

    Другие страны
    20:53

    Европа перед выбором: Действовать быстро или ….

    Аналитика
    Лента новостей