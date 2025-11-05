Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Через Азербайджан в Армению направлена первая пилотная партия казахстанской пшеницы

    • 05 ноября, 2025
    • 22:34
    Первая партия продовольственной пшеницы из Казахстана направляется в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kazinform, груз отправлен в рамках договоренностей, достигнутых между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Азербайджана Ильхамом Алиевым, озвученных 21 октября в Астане.

    Решение о снятии ограничений на транзит грузов в направлении Еревана открыло путь для нового железнодорожного маршрута, соединившего Казахстан, Россию, Азербайджан, Грузию и Армению.

    Сегодня состав с казахстанской пшеницей пересек азербайджанскую границу и в ближайшие дни прибудет на станцию Даларик в Армении. Всего отправлено 15 вагонов общей массой 1000 тонн. Поставка рассматривается как пилотная партия, направленная на отработку нового логистического маршрута.

    В рамках рабочей поездки в Баку руководство АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"" провело встречу с представителями Посольства Казахстана в Азербайджане. Стороны координируют прохождение транзитного груза и обеспечивают его доставку армянским партнерам.

    Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что в последние месяцы наблюдается устойчивая положительная динамика в сотрудничестве между Казахстаном и Азербайджаном в сфере поставок зерна:

    - Казахстан в этом году стал основным поставщиком пшеницы на азербайджанский рынок - по последним данным, наша доля составила порядка 80 процентов. Во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Астану главы наших государств особо отметили достигнутые результаты и выразили обоюдное стремление закрепить этот успех и нарастить объемы сотрудничества, - подчеркнул дипломат.

    Председатель правления АО "НК Продкорпорация" Асылхан Джувашев, в свою очередь, заявил, что открытие нового транзитного маршрута имеет стратегическое значение для расширения экспортной географии казахстанского зерна и укрепления транспортно-логистических связей между странами региона.

    - Это также способствует развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации мирных инициатив на Южном Кавказе, - отметил он.

    АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"" является национальным оператором зернового рынка Казахстана, обеспечивающим продовольственную безопасность и поддержку сельхозпроизводителей.

    Ранее сообщалось, что Казахстан предложил Азербайджану расширить экспортную корзину, включив в нее широкий спектр агропромышленной продукции. Кроме того, в этом году страна начала поставки зерна в Европу, Азию и Северную Африку.

