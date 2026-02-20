Центр социальных исследований присоединяется к Агентству развития медиа, а Центр мультикультурализма - к ЦАМО

Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации юридических лиц публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" и "Центр анализа международных отношений".

Как сообщает Report, согласно указу, реорганизуются следующие юридические лица публичного права:

- юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" путем присоединения к нему юридического лица публичного права "Центр социальных исследований";

- юридическое лицо публичного права "Центр анализа международных отношений" (ЦАМО) в качестве юридического лица публичного права "Центр анализа международных отношений и мультикультурализма" путем присоединения к нему Бакинского международного центра мультикультурализма.

Указом устанавливается, что юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" осуществляет деятельность по поддержке развития медиа, подготовке кадров и организации их дополнительного образования, стимулированию деятельности субъектов аудиовизуальных, печатных и онлайн-медиа, информационных агентств, а также журналистов и других работников медиа. Агентство также способствует внедрению новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в этой сфере, анализирует динамику общественных процессов, выявляет тенденции, прогнозирует изменения и их возможное влияние на общество, изучает общественное мнение, проводит социальные исследования с применением современных технологий и научных подходов и представляет результаты научно-аналитической работы государственным органам.

Юридическое лицо публичного права "Центр анализа международных отношений и мультикультурализма" осуществляет деятельность по анализу процессов, происходящих в мире и регионе, проводит фундаментальные исследования в области международных отношений и безопасности, доводит позицию Азербайджана по этим вопросам до международных общественных, политических и академических кругов и обеспечивает государственные органы научно-аналитическими материалами. Центр также занимается защитой принципов толерантности и культурного, религиозного и языкового разнообразия в соответствии с идеологией азербайджанства, продвигает Азербайджан в мире как центр мультикультурализма, исследует и поддерживает существующие мультикультурные модели.

Права, обязательства и имущество публичного юридического лица "Центр социальных исследований" и Бакинского международного центра мультикультурализма переходят соответственно к Агентству и Центру.