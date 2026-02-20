Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Центр социальных исследований присоединяется к Агентству развития медиа, а Центр мультикультурализма - к ЦАМО

    Другие
    • 20 февраля, 2026
    • 17:11
    Центр социальных исследований присоединяется к Агентству развития медиа, а Центр мультикультурализма - к ЦАМО

    Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации юридических лиц публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" и "Центр анализа международных отношений".

    Как сообщает Report, согласно указу, реорганизуются следующие юридические лица публичного права:

    - юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" путем присоединения к нему юридического лица публичного права "Центр социальных исследований";

    - юридическое лицо публичного права "Центр анализа международных отношений" (ЦАМО) в качестве юридического лица публичного права "Центр анализа международных отношений и мультикультурализма" путем присоединения к нему Бакинского международного центра мультикультурализма.

    Указом устанавливается, что юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджанской Республики" осуществляет деятельность по поддержке развития медиа, подготовке кадров и организации их дополнительного образования, стимулированию деятельности субъектов аудиовизуальных, печатных и онлайн-медиа, информационных агентств, а также журналистов и других работников медиа. Агентство также способствует внедрению новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в этой сфере, анализирует динамику общественных процессов, выявляет тенденции, прогнозирует изменения и их возможное влияние на общество, изучает общественное мнение, проводит социальные исследования с применением современных технологий и научных подходов и представляет результаты научно-аналитической работы государственным органам.

    Юридическое лицо публичного права "Центр анализа международных отношений и мультикультурализма" осуществляет деятельность по анализу процессов, происходящих в мире и регионе, проводит фундаментальные исследования в области международных отношений и безопасности, доводит позицию Азербайджана по этим вопросам до международных общественных, политических и академических кругов и обеспечивает государственные органы научно-аналитическими материалами. Центр также занимается защитой принципов толерантности и культурного, религиозного и языкового разнообразия в соответствии с идеологией азербайджанства, продвигает Азербайджан в мире как центр мультикультурализма, исследует и поддерживает существующие мультикультурные модели.

    Права, обязательства и имущество публичного юридического лица "Центр социальных исследований" и Бакинского международного центра мультикультурализма переходят соответственно к Агентству и Центру.

    Ильхам Алиев Агентство развития медиа Центр анализа международных отношений Бакинский международный центр мультикультурализма
    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Medianın İnkişafı Agentliyinə, Multikulturalizm Mərkəzi isə BMTM-ə birləşdirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:50

    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    17:48

    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Энергетика
    17:45

    Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособность

    Другие страны
    17:45

    Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:37

    ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатов

    Происшествия
    Лента новостей