    БПЛА поразил нефтяной танкер у Дубая, начался пожар

    Беспилотник поразил кувейтский нефтяной танкер в территориальных водах Дубая, вызвав пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Dubai Media Office.

    Отмечается, что власти Объединненых Арабских Эмиратов работают над локализацией пожара. Все 24 члена экипажа находятся в безопасности, сообщений о пострадавших нет.

    Центр морских торговых операций Соединенного Королевства, находящийся в ведении британских военных, сообщил об ударе, заявив, что судно находилось в 31 морской миле (57 километрах) к северо-западу от Дубая.

    В сообщении говорится, что неизвестный снаряд попал в танкер с правого борта, вызвав пожар на судне. По данным центра, никаких негативных воздействий на окружающую среду не зафиксировано.

    Объединенные Арабские Эмираты Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана нефтяной танкер
    İran Dubay limanında tankeri vurub

