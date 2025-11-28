Баку и Бангкок укрепляют сотрудничество в сфере парламентской дипломатии

Азербайджан и Таиланд обсудили расширение сотрудничества в парламентской дипломатии и связей между мозговыми центрами.

Как сообщает Report, об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Королевского института Прачадипок при парламенте Таиланда Иссара Серееваттанавута.

Байрамов отметил активную роль Азербайджана на международных площадках, в том числе председательство страны в Движении неприсоединения, COP29 и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA).

Он также рассказал о предстоящем Всемирном форуме городского строительства (WUF13), заседаниях UNESCAP и саммите CICA, подчеркнув их значение для регионального и глобального диалога. Стороны обсудили контакты Королевского института с азербайджанскими аналитическими центрами, подготовку предстоящих консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также развитие межпарламентского сотрудничества, включая взаимодействие в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения и участие Милли Меджлиса в Ассамблее парламентов АСЕАН в статусе наблюдателя.

В ходе встречи рассмотрены вопросы образовательных обменов, стипендиальных программ, сотрудничества в туризме и организация взаимных визитов высокого уровня. Также обсуждены и другие темы двусторонней и многосторонней повестки.